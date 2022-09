Intesa Sanpaolo, al via nuova ELITE Lounge dedicata a 21 starup

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -da il via ad unaselezionate, provenienti da 8 regioni e caratterizzate da un alto contenuto di innovazione.L’iniziativa rientradel Gruppo bancario, la community lanciata da Borsa Italiana nel 2012, ora confluita nel Gruppo Euronext, che aiuta le PMI a crescere ed accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici., il Gruppo guidato da Carlo Messina haprovenienti da tutta Italia ed operanti in ogni settore, tra cui 60 startup.Gran parte delle startup selezionate per questa nuova edizione, il programma avviato nel 2022 da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, dedicato a crescita, accelerazione e networking delle startup innovative. Nelle quattro call di selezione si sono autocandidate startup attive nei seguenti settori:con focus su Agri Tech e Food Tech,Il percorso disarà incentrato su innovazione e sostenibilità. I 21 protagonisti della nuova Lounge avranno anche la possibilità di accedere ae a unainternazionali per agevolare il loro eventualeaccesso al mercato dei capitali.Previsti moduli di approfondimento legati ai percorsi di accelerazione sulle aree di intervento previste da Motore Italia, il programma strategico di Intesa Sanpaolo per il rilancio delle PMI con gli oltre 410 miliardi di euro di dotazione da qui al 2026, dei quali 120 destinati alle PMI. Temi chiave saranno anche la sostenibilità in ambito sociale, ambientale e di governance., Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo ha spiegato che questa iniziativa "testimonia la nostra piena fiducia nei confronti delle aziende innovative e dell’iniziativa imprenditoriale" e "chiude il ciclo che abbiamo avviato quest’anno per la prima volta con Up2Stars, il programma di Intesa Sanpaolo dedicato alla valorizzazione di 40 startup scelte tra numerosissime candidature, che ne ha promosso l’accelerazione, in collaborazione con il nostro partner Gellify, e facilitato l’incontro con gli investitori in due Demo Day"."La nuova Lounge frutto della partnership tra Intesa Sanpaolo ed ELITE, è dedicata a un gruppo di startup italiane e sostiene il percorso di accelerazione finanziaria di realtà innovative che, grazie a una rete di professionisti e investitori internazionali e a un percorso formativo dedicato ad ampliare le opportunità di crescita sostenibile, saranno in grado di essere maggiormente competitive a livello nazionale e internazionale", sottoloinea, Amministratore Delegato di ELITE.