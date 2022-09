Mercati europei in rosso. Milano inclusa in attesa delle elezioni

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Bilancio negativo a metà mattina per le principali Borse di Eurolandia che proseguono il calo della vigilia innescato dai timori degli investitori per una recessione imminente e per le strette monetarie delle Banche centrali mondiali, per cercare di frenare la corsa galoppante dell’inflazione., in calendario domenica.Sul mercato valutario, segno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,82%). Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 81,8 dollari per barile, con un ribasso del 2,03%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +219 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,12%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,86%; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,62%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,98%; sulla stessa linea, ilperde lo 0,99%, continuando la seduta a 23.397 punti.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,07%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,21%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,61%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,33%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,94%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,80%.di Milano,(+2,01%),(+1,62%),(+1,27%) e(+0,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,05%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,91%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,05%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,02%.Tra i dati09:00: PIL, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 0,2%)10:00: PMI composito (atteso 48,2 punti; preced. 48,9 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 48,7 punti; preced. 49,6 punti)10:00: PMI servizi (atteso 49 punti; preced. 49,8 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,1 punti; preced. 51,5 punti).