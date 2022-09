Petrolio scende ai minimi da gennaio per prospettive recessione

(Teleborsa) -, con il WTI che buca la soglia psicologica degli 80 dollari, con l'intensificarsi delle prospettive di recessione sui due lati dell'Oceano. I benchmark del greggio mettono anche a segno la quarta settimana consecutiva in ribasso, influenzati dalle decisioni delle banche centrali di tutto il mondo, sempre più disposte a tollerare un rallentamento economico per riportare l'inflazione su livelli accettabili.Alle 17.05 (ora italiana), i future sul greggiodi novembre hanno raggiunto gli 85,98 dollari al barile, in diminuzione di 4,48 dollari o del 4,95%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate () di novembre scambiano in calo di 4,81 dollari, o del 5,76%, a 78,68 dollari al barile.Ad influire sulle attese di recessione è stato soprattutto l', che questa settimana ha deciso di aumentare il livello dei tassi d'interesse di 75 punti base, fino al livello compreso tra il 3% e il 3,25%. "Nel corso dell’ultima riunione del FOMC Powell ha sottolineato come il percorso verso la stabilità dei prezzi implichi une un aumento del tasso di disoccupazione - ha fatto notare Jeffrey Cleveland, Chief Economist di Payden & Rygel - Il FOMC sembra aspettarsi che l'inflazione venga "schiacciata" da una recessione".Un altro fattore che spinge il greggio al ribasso è la, che rende meno convenienti gli acquisti di materie prime. L', un indice del valore del dollaro statunitense in relazione a un paniere di valute straniere, è salito ai massimi degli ultimi 20 anni nella giornata odierna.Se il greggio dovesse diminuire ulteriormente, l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC), ha affermato il ministro del petrolio nigeriano Timipre Sylva. La versione allargata del cartello (ovvero la cosiddetta OPEC+) all'inizio di questo mese ha concordato la prima riduzione dell'offerta in più di un anno.