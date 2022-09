TrenDevice, ricavi semestrali crescono ma si allarga la perdita

TrenDevice

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, ha chiuso ildel 2022 conpari a 9,6 milioni di euro, in crescita del 91% rispetto al primo semestre 2021, principalmente grazie a miglioramenti tecnico-funzionali del sito web, alle vendite su marketplace esteri e al contributo dei retail store avviati tra il 2020 e il 2021.L'è stato pari 5 mila euro, con una diminuzione del 53% imputabile a diversi fattori: la marginalità ridotta sui prodotti venduti mediante i marketplace esteri; costi fissi e del personale che, in linea con il trend storico della società, hanno un impatto più elevato sul primo semestre; la crescente pressione competitiva dei concorrenti esteri; la politica di overstock decisa dal management. Ilè stato pari a -920 mila euro, rispetto ai -422 mila euro al 30 giugno 2021."Nel primo semestre 2022 la società ha registrato una crescita di ricavi consistente, nonostante la congiuntura nazionale e internazionale particolarmente precaria - ha commentatodi TrenDevice - Il risultato operativo negativo e l'EBITDA sostanzialmente a break-even sono da intendersi come situazioni ancora temporanee legate allache la società sta vivendo"."Le, già intraprese, al fine di migliorare la marginalità, richiederannorispetto a quanto preventivato - ha aggiunto - Ciononostante, a causa della stagionalità che caratterizza il business, riteniamo che i volumi superiori tipici della seconda metà dell'anno e l'entrata a regime di tre retail store inaugurati in corso d’anno, consentiranno un miglioramento del secondo semestre rispetto ai risultati del primo semestre".Laal 30 giugno 2022 è pari a 5.584 migliaia di euro, rispetto a 4.084 migliaia di euro al 31 dicembre 2021 (+37%). La variazione è dovuta principalmente all’incremento dei debiti finanziari sia a breve termine che di lungo periodo.