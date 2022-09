Bonus 200 euro per professionisti e autonomi: domande al via oggi

(Teleborsa) -a partire da oggin poi, e fino al 30 novembre 2022,he non hanno percepito redditi superiori ai 35.000 euro nell'anno d'imposta 2021. Lo stanziamento uno tantum, istituito dal decreto Aiuti Bis e già corrisposto la scorsa estate ai dipendenti, si propone di attenuare l'effetto dell'inflazione e del calo del potere d'acquisto.Secondo quanto stabilito dalpubblicato sabato 24 settembre in gazzetta Ufficiale, il bonus 200 euro potrà essereal proprio Ente pensionistico, che sia: quella ei Commercialisti (Cnpadc), dei Consulenti del Lavoro (Enpacl), dei Veterinari (ENPAV), degli Psicologi (ENPAP), dei Biologi (ENPAB), l’EPAP, la Cassa Geometri e la Cassa Forense. Nel caso in cui un soggetto sia iscritto contemporaneamente ad una cassa privata e ad una delle gestioni INPS, la domanda andrà presentata esclusivamente all’INPS.Il bonus di 200 euroistituito del recente decreto Aiuti ter, ma sono diversi i requisiti reddituali: 35.000 euro di tetto massimo per il bonus 200 euro e 20.000 euro massimo per il bonus 150 euro.potrà dunque percepire unaL'Adepp, l'associazione delle casse previdenziali private, la scorsa settimana ha fatto sapere che gli Enti associati sono pronti ad aggiornare la procedura informatica per richiedere i contributo tenendo conto anche della differenza dei requisiti.