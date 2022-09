Borse asiatiche in ordine sparso

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Avvio di settimana in calo per le principali borse asiatiche dopo la pioggia di vendite sul listino americano, venerdì, con gli investitori sempre più preoccupati dalle prospettive di recessione, sulla scia delle azioni delle banche centrali per far fronte alla elevata inflazione.Giornata nera per la Borsa di, che affonda con una discesa del 2,55%, dopo il lungo weekend di festività. Al contrario, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dello 0,74% rispetto alla chiusura della seduta precedente.In lieve ribasso(-0,38%); come pure, pessimo il mercato di(-3,07%).In forte calo(-1,57%); come pure, in discesa(-1,48%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,08%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,62%.Il rendimento per l'è pari 0,25%, mentre il rendimento deltratta 2,7%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 51,5 punti)01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,8%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,4%)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,2 punti; preced. 49,5 punti).