Borse UE incerte. Milano in focus nel day after voto politico

(Teleborsa) -, nel day after il voto politico che ha visto la vittoria del centrodestra e il trionfo della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. ", aggiungere rischi al ribasso per le prospettive dell'Italia e limitare la capacità della BCE di contenere gli spread sovrani", sottolinea Pietro Baffico, European Economist di abrdn.su cui soffianoconfermati dall' indice IFO tedesco inferiore alle attese e dalla nuove previsioni dell'Ocse , Nel frattempo, segnali negativi arrivano dai derivati statunitensi che anticipano una partenza in calo per la borsa di Wall Street, più tardi, dopo le perdite di venerdì, con gli investitori sempre più preoccupati dalle prospettive di recessione, sulla scia delle azioni delle banche centrali per far fronte all'inflazione galoppante.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,62%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,30%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 78,49 dollari per barile, con un ribasso dello 0,32%.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +239 punti base, aumentando di 20 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 4,47%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia,scende dello 0,81%; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,30%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 21.158 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 22.963 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,44%),(+4,17%),(+3,92%) e(+1,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,40%.Calo deciso per, che segna un -1,8%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,57%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,10%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,41%),(+3,36%),(+3,27%) e(+3,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,73%.Crolla, con una flessione del 4,85%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,37%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,64%.Tra ledi maggior peso:02:30: PMI manifatturiero (atteso 51,7 punti; preced. 51,5 punti)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 40,5%)10:00: Indice IFO (atteso 87 punti; preced. 88,5 punti)10:00: M3, annuale (atteso 5,4%; preced. 5,5%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,5%; preced. 0%).