Credem, comunicazioni sul programma di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 19 e il 23 settembre 2022, complessivamente(pari allo 0,0258% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 5,9140 euro per un controvalore pari aTali operazioni sono state realizzate nell’ambito del programma di acquisto di azioni comunicato al mercato in data 9 giugno 2022 a seguito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022.A seguito delle operazioni finora effettuate, Credito Emiliano detiene 1.163.553 azioni proprie pari allo 0,341% del capitale sociale.In Borsa. oggi, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,86%.