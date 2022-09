Gruppo Gabetti, maggioranza di Professionecasa a One Vision

(Teleborsa) -, rete in franchising del Gruppo Gabetti,, società veicolo formata dal management di Professionecasa., annunciata durante la convention bolognese del 23 settembre, è stata messa a punto dalla direzione di Profesisonecasa e del, che manterrà il"Puntiamo a nuove linee di business, ad aumentare la presenza territoriale con l’apertura di nuove agenzie rinnovate nel look e nella forza lavoro, con imprenditori capaci e desiderosi di crescere. Vogliamo inoltre differenziare la presenza di Professionecasa anche su mercati diversi dal residenziale, come per esempio quello business, su cui abbiamo forti obiettivi di espansione, scegliendo i migliori partner per quei servizi che non sarà possibile strutturare internamente", afferma ’amministratore delegato, aggiungendo "continueremo a investire per migliorare sempre di più sia sul fronte mutui sia sui prodotti assicurativi in termini di servizio per le agenzie e per i loro clienti".La governance sarà così composta: Marco Speretta (presidente), Gianluca Marchegiani (AD), Luca Licciardello (DG), Francesco Panaccione (consigliere delegato Centro Sud) e Ivan De Pasquale (consigliere delegato Centro Nord). Ricoprirà invece il ruolo di operation manager Giorgia Chirra.Attualmente la rete contadislocate su tutto il territorio nazionale (16 regioni),in rete, 35 manager e un fatturato che, a chiusura anno, si stima sarà di circa 3,5 milioni di euro. Gli obiettivi di crescita al 2025 sono quelli di raggiungere le 500 agenzie, 1.600 operatori di rete e un fatturato di oltre 5 milioni di euro.“Questa scelta è arrivata al compiere dei 35 anni del marchio Professionecasa – dichiarapresidente di Professionecasa e direttore generale del Gruppo Gabetti. - È un passo importante che porterà più autonomia al brand e alla rete, senza però che questo comporti la rinuncia di un sostegno importante, che continuerà a esserci, anche se in modalità differente, da parte del Gruppo Gabetti".