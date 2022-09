Iren acquista due progetti fotovoltaici nel Lazio

Iren

(Teleborsa) -, ha sottoscritto con European Energy il contratto per l’acquisizione, tramite aumento di capitale, del 51% delle SPV (società veicolo) Limes 1 e Limes 2, partecipate interamente da European Energy, e titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di due impianti fotovoltaici di potenza complessiva pari a 38,87 MWp su terreni siti nel comune di Tuscania (VT).Tale operazione si inserisce all’interno dell’, che sancisce una partnership tra European Energy e Iren su una pipeline di 437,5 MWp di progetti fotovoltaici in Italia.Il valore delle quote di partecipazioni acquisite da Iren nelle due SPV (titolari delle autorizzazioni) è di 4,1 milioni di euro. L’operazione è realizzata tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale interamente dedicato ad Iren. Gli impianti, una volta in esercizio grazie ad un investimento ulteriore di 31 milioni di euro, genereranno un EBITDA complessivo medio atteso nei prossimi 3 anni di circa 6,6 milioni di euro all’anno grazie ad una produzione annua attesa di 60 GWh.In seguito al completamento dell’operazione le due società entreranno a far parte del perimetro di consolidamento del Gruppo Iren., ancor più oggi nel complesso contesto di crisi che stiamo vivendo e per affrontare il quale le fonti rinnovabili si confermano come parte importante della soluzione nel medio-lungo periodo e per garantire la sicurezza e la competitività energetica”, afferma“Iren, con questa operazione volta alla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici – commenta– prosegue il proprio percorso di crescita nel settore delle rinnovabili, anticipando gli obiettivi del Piano Industriale 2030, ae verso una maggiore diversificazione della produzione energetica”.