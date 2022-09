Italia, S&P stima crescita al 3,4% nel 2022, calo nel 2023

(Teleborsa) - S&P Global Ratings prevede un, a causa di un deterioramento senza precedenti delle condizioni di commercio che ha spinto l'inflazione a livelli record e la fiducia ai minimi storici. Di conseguenza, i cinque trimestri consecutivi di solida crescita del PIL, a partire dal secondo trimestre del 2022, lasceranno il posto a. Per questo motivo l'agenzia di rating stima una stagnazione dell'economia dell'Eurozona l'anno prossimo (+0,3% contro +1,9% precedente), mentre per quest'anno rivede al rialzo le previsioni di crescita al 3,1% dal 2,6% e abbassa le previsioni di disoccupazione.I recenti sviluppi nei mercati del gas e dell'elettricità hanno spinto gli economisti di S&P a prevedere che l'raggiungerà un picco di 1,5 punti in più e circa un trimestre dopo, rispetto alle previsioni precedenti. Ora si aspettano che l'inflazione dell'eurozona raggiunga ladal primo trimestre del prossimo anno.Secondo S&P, ci sono però anche fattori favorevoli che influiscono sull'economia della zona euro. "A sostenere l'economia vi sono unaancora accomodante, l'aumento delin risposta alla crisi energetica, l'allentamento delle strozzature nelle catene di approvvigionamento con grandi accumuli di produzione e la crescita della popolazione - si legge nel rapporto - Inoltre, il, con l'occupazione ai massimi storici, è insolitamente forte. I rischi per queste prospettive sono prevalentemente negativi".Confrontando le stime di S&P sull'Italia con quelle dell'intera Eurozona, si nota una performance migliore della media per l'economia italiana quest'anno, ma più debole l'anno prossimo. L'dovrebbe, contro il +1,5% della Germania, il 2,4% della Francia, il +4,5% della Spagna e il +4,3% dei Paesi Bassi.le previsioni sono per un, un -0,3% della Germania, +0,2% per la Francia, +1,1% per la Spagna e +0,2% per i Paesi Bassi.