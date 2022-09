Mette il turbo il comparto bancario a Piazza Affari (+2,18%), giornata euforica per Fineco

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

indice EURO STOXX Banks

listino principale

Fineco

Banca Generali

Banco BPM

(Teleborsa) - Balzo per l'che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'e riporta una performance del 2,18%.Intanto l'mostra un +0,07%, dopo un inizio di giornata a 83.Nel, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,01%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,97%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,15%.