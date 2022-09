Pattern, utile semestrale sale a 1,9 milioni grazie a crescita e M&A

Pattern

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, ha chiuso ilconpari a 49,1 milioni di euro, in crescita del 57,8% rispetto al 30 giugno 2021. Tutte le aree di business sono migliorate, sia quelle già facenti parte del perimetro di consolidamento alla fine del primo semestre dello scorso anno (abbigliamento e maglieria), sia la pelletteria, consolidata a partire dalla chiusura dell'esercizio 2021.L'è positivo per 5,5 milioni di euro, registrando un incremento del 61,1% rispetto al 30 giugno 2021. L'si attesta all'11,2%, in miglioramento rispetto al 10,9% di un anno fa. L'è pari a 1,9 milioni di euro, in crescita del 61,6% rispetto al primo semestre dello scorso anno.Laè negativa per 2,7 milioni di euro, rispetto a positivi 3,1 milioni al 31 dicembre 2021, a seguito degli investimenti fatti nel corso del primo semestre 2022. Laresta elevata e pari a 22,2 milioni di euro (22,8 milioni a fine 2021).Per quanto riguarda l'outlook, Pattern afferma che "2022, stante l'incertezza sui mercati e le gravi conseguenze di ordine materiale ed economico che conseguiranno alla guerra in Ucraina".Viene però sottolineato che il progetto di costruzione del "Polo Italiano della Progettazione del Lusso" permette oggi al gruppo di essere "presente sulle principali categorie merceologiche (linee uomo e donna, abbigliamento e accessori, tessuto fermo, maglieria e pelletteria) partendo dalla fase di ricerca e progettazione sino alla produzione".