Rinnovabili, al via a Milano l'ottava Conferenza mondiale sulla conversione dell'energia fotovoltaica

(Teleborsa) -protagoniste e Italia in mostra questa settimana con l'avvio, oggi a Milano fino al 30 settembre, della(World Conference on Photovoltaic Energy Conversion - Wcpec) mentre da domani e fino al 29 a Dubai si svolgerà il(Water, Energy, Technology, and Environment Exhibition), il più importante evento del Medio Oriente e tra i più influenti al mondo dedicato alle energie rinnovabili.A Milano, scienziati, espositori, rappresentanti di 180 imprese e del mondo della ricerca provenienti da oltre 50 Paesi, si confronteranno supiù rilevanti nel percorso per generaredalattraverso tecnologie fotovoltaiche sempre più innovative, efficienti, sostenibili e architettonicamente integrabili, spiega l'Enea rilevando che a coordinare i lavori sarà per la prima volta una ricercatrice donna e italiana,che fa parte proprio dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.La conferenza, che si svolge ogni quattro anni e avrà una folta rappresentanza italiana, riunisce le tre principali manifestazioni a livello mondiale(Eupvsec), Photovoltaic Specialist Conference (Ieee Pvsc) e International Pv Science and Engineering Conference (Pvsec).A Dubai, la start upimpegnata nel settore della generazione e dello stoccaggio di energia rinnovabile, sarà tra i protagonisti con le "batterie di sabbia" made in Italy: sarà presentata la tecnologia di stoccaggio "Mgtes", un serbatoio di energia verde interamente sostenibile e basato su letto di sabbia fluidizzato. Il sistema è giunto al massimo livello di maturità tecnologica, trovando applicazione nel primo impianto industriale ora già in esercizio presso lo stabilimento Magaldi di Salerno. L'impianto è realizzato per utilizzi commerciali di tipo industriale.