Sesa: Var Group, partnership industriale con Alfagroup

Sesa

(Teleborsa) - Il Gruppo, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, amplia le proprie competenze nel settore delle soluzioni software gestionali per il segmento small business e PMI, attraverso la propria controllata totalitaria Var Group.Quest'ultima, a seguito di un, avvia la collaborazione con Alfagroup, mediante la partecipazione nella società Alfasap, con sede a Roma, un organico di circa 20 risorse umane ed un obiettivo di ricavi nell’esercizio 2022 di 2 milioni di euro, con un customer set di clienti SME operanti nel territorio dell’Italia Centrale.Lail coinvolgimento nella gestione di Alfasap con ruoli apicali ed a lungo termine dei partners della società e di Dario Lauricella CEO e fondatore di Alfa Group. L’operazione di partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, in continuità gestionale ed operativa e con l’ingresso di Alfasap nel perimetro di consolidamento di Sesa a partire dall’ottobre 2022.A seguito di questa operazione Var Group "rafforza il presidio del mercato Sap Business One nell’Italia centrale" ed il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in settori di importanza strategica come quello software, attraverso M&A industriali bolt-on a supporto dell’evoluzione digitale di imprese ed organizzazioni., in una fase cruciale dell’evoluzione digitale delle imprese e diamo il benvenuto al team di Alfasap che ci arricchisce di nuove competenze e specializzazioni nel settore software a beneficio della nostra clientela Small and Medium Enterprise”, hanno affermato, sviluppando sinergie industriali ed il nostro capitale umano, mettendo a disposizione competenze digitali per le imprese eccellenti del Made in Italy”, ha dichiarato il. Continuiamo ad alimentare la crescita del Gruppo attraverso M&A industriali bolt-on, in aree di sviluppo strategico e con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder", ha dichiarato