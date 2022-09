Telemarketing selvaggio: flop Registro opposizioni a due mesi dal debutto

(Teleborsa) - A neanche due mesi dal via è già(RPO), che si proponeva come un rimedio contro il marketing selvaggio, ma è finitoa seguito delle denunce presentate dalle associazioni dei consumatori.I registro in questione era, sotto l'egida del MISE, perper la vendita di beni e servizi tramite telefono. Al Registro in questione, alla fine, erano stati inclusi anche i numeri di telefonia mobile, mettendo definitivamente a tacere le turbative ala privacy. Il Ministro Giorgetti in persona,, aveva annunciato che il Registro giàIl problema è che il, da ultimo il, a seguito delle numerose segnalazioni di persone che continuano a ricevere telefonate commerciali da parte di call center e operatori specializzati, pur essendosi iscritte al Registro.Secondo il Codacons almeno il 55% degli iscritti al Registro, dunqueda operatori commerciali. Quelli che chiamano più di frequente sono operatori di(40%) e(32%). Sempre più, che provengono da sistemi automatizzati, attraverso numeri fittizi creati da appositi software, e le chiamate provenienti da call center esteri, specie il Regno Unito.Anchea inizio settembre aveva presentato un esposto rilevando che, aldel consumatori, c'erano telefonate di compagnie(30%), seguite da operatori di(30%) e poi il(25%).