Unilever, CEO Alan Jope lascerà nel 2023 dopo periodo difficile

(Teleborsa) -, colosso britannico dei beni di consumo,, dopo cinque anni nel ruolo. Jope ha lavorato in Unilever per più di 35 anni, ricoprendo varie posizioni dirigenziali di alto livello, incluso il ruolo di capo della divisione "Personal care" dal 2014. Il board "procederà ora alla ricerca formale di un successore e valuterà", si legge in una nota."Mentre mi avvicino al mio quinto anno come CEO e dopo oltre 35 anni in Unilever, credo che questo sia il momento giusto per il board per iniziare la ricerca formale del mio successore - ha commentato Jope -e nei prossimi trimestri rimarrò completamente concentrato sull'esecuzione disciplinata della nostra strategia e sfruttando tutti i vantaggi della nostra nuova organizzazione".Unilever è sotto pressione degli investitori dopo il fallimento del suo tentativo di), per la quale aveva messo sul piatto 50 miliardi di sterline a gennaio dopo due rilanci. Inoltre, a fine maggio dopo che il suo hedge fund attivista aveva accumulato una partecipazione nel colosso britannico. Sono comunque anni che Unilever sta cercando di convincere gli investitori di avere i marchi e la strategia giusti per essere un'azienda con il giusto tasso di crescita.Discreta la performance di, che si attesta a 4.050,5 centesimi di sterlina (GBX),. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4.138,8 e successiva a 4.276,3. Supporto a 4.001,3.