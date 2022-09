Bending Spoons chiude round da 340 milioni di dollari

Intesa Sanpaolo

Banco BPM

(Teleborsa) -, tra cui figurano star internazionali nei settori della tecnologia, dei media, dell'intrattenimento e dello sport, oltre ae altri importanti gruppi bancari e fondi italiani e internazionali. Con oltre 500 milioni di download delle sue app, e oltre 90 milioni di utenti attivi al mese, Bending Spoons è uno dei leader globali nello sviluppo e commercializzazione di app per smartphone. I fondi raccolti verranno utilizzati per finanziare innovazioni di prodotto, investimenti in marketing e potenziali acquisizioni."La nostra missione è quella di avere un impatto positivo e di lungo periodo sui nostri clienti, sui nostri collaboratori e sulla società in generale. Siamo orgogliosi di lavorare su", ha dichiarato Luca Ferrari, amministratore delegato e co-fondatore di Bending Spoons.Molti dei prodotti di Bending Spoons fanno riferimento alla cosiddetta: influencer, appassionati di settori specifici e persone comuni che creano e pubblicano contenuti sul web. Tra le app più note di Bending Spoons ci sono, uno dei primi editor di video al mondo in termini di ricavi e, un editor di immagini. La società ha creato anche, app promossa dal Ministero della salute italiano per aiutare il monitoraggio e il contenimento della pandemia di COVID-19 in Italia."Sono entusiasta di ciò che Bending Spoons sta costruendo nella creator economy. Le loro app consentono a chiunque di diventare un genio creativo con il minimo sforzo", ha commentato, attore e produttore di fama mondiale e co-fondatore della casa cinematografica e agenzia Maximum Effort.