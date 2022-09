Consumi non food corrono: giro d'affari +12% nel 2021

(Teleborsa) - Itornano a correre cin giro d’affari che tocca quotanel 2021, registrando una, che recupera le perdite del 2020 e supera addirittura il quinquennio 2017-2021 (+2,2%). È quanto emerge dalla ventesima edizione, appena pubblicata, dell’Osservatorio Non Food di GS1 Italy, lo studio che ogni anno offre una visione d’insieme, ragionata e trasversale del mondo non alimentare, analizzandone i consumi, i canali di vendita, le tendenze, il consumatore tipo, tra innovazioni tecnologiche e trasformazioni del mercato.Tutti i singoli comparti mostrano trend in crescita rispetto al 2020, molti anche a doppia cifra, a partire da quello diche fa segnare un +18,7% (che però non basta a recuperare i livelli di vendite pre-Covid). Seguono(+17%) ed(+10,2%), che mantiene lo status di primo mercato a valore nel Non Food. Crescite significative anche per ottica, profumeria e articoli per lo sport, più contenute quelle dei prodotti di automedicazione e dei casalinghi, che però registrano fatturati superiori a quelli pre-Covid. E mentre giocattoli e cancelleria si avvicinano ai livelli del 2019, il bricolage incrementa le vendite, ma riduce leggermente la sua quota di mercato.e sta già portando nuove sfide agli operatori del Non Food, tra inflazione, rincari e nuove dinamiche legate sia al contesto internazionale, che condizionano l'atteggiamento di spesa dei consumatori italiani. Dal sondaggio sul sentiment dei consumatori condotto da Metrica Ricerche emerge che che una percentuale compresadichiara che nei prossimi mesinon alimentari oppure tenderà a rinviarne gli acquisti, escludendo di farli nel 2022.Nonostante il ritorno al fisico dopo la fine del lockdown,dichiara di aver adottato, in particolare ricorrendo agli acquisti, forte dell'rsperienza della pandemia. Le forme di(a domicilio, per corrispondenza, distributori automatici, Internet) sono state interessate da una crescita importante (+13,8%) trainata dai siti dell’e-commerce. Circa un terzo dei consumatori, inoltre, dichiara di avere sfruttato, come ordini in remoto (pc o telefono) con ritiro in punto vendita oppure ordini in store con consegna a domicilio. . Resta sempre importante, però,. Nella dialettica tra negozi digitali e fisici, infatti, questi ultimi continuano a essere i preferiti dagli italiani nella maggior parte dei mercati del Non Food.