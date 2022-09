Digital Magics acquista azioni proprie

Digital Magics

business incubator certificato di startup innovative

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, dal 19 al 23 settembre 2022, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 3,2275 euro per azione, per unpari a, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 2 agosto u.s. a valere sull’autorizzazione assembleare del 26 aprile 2022. Al 23 settembre, gli acquisti complessivi nell’ambito di tale programma ammontano a complessive 22.600 azioni proprie.A seguito delle suddette operazioni, al 23 settembre, Digital Magics ha in portafoglio 130.800 azioni proprie, pari allo 1,19% del capitale sociale.Oggi, in Borsa, ilallunga timidamente il passo e termina la seduta con un modesto progresso dello 0,31%.