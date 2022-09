Gas spicca il volo ad Amsterfam. Fughe di gas su Nord Stream 1 e 2

(Teleborsa) - E' di nuovo, a causa dei problemi alle condutture che portano il gas all'Europa. Secondo il governo danesestanno interessando ie che è stato elevato il livello di allerta sulle infrastrutture energetiche.Frattanto il mercato ha nuovamente reagito cin pessimismo, facendo volare le quootazioni del gas sul mercato olandese.ad Amsterdam, fa segnare unper megawattora, mentre la consegna più lontana a novembre viene scambiata a 212 euro per Mwh in aumento di quasi il 10%.A quanto si apprende dalla stanpa russa si sono registratidel gasdotto Nord Stream contemporaneamente nell'arco di 24 ore. L'operatore che gestisce il gasdotto, la societàcon sede in Svizzera, si è dettadell'infrastruttura.Più in dettaglio, il gasdotto russo Nord Stream 1 che collega la Russia alla Germania è stato colpito da due perdite a Nord-Est dell'isola di Bornholm nel Mar Baltico ed ha subito un calo di pressione, che segue quella accusata ieri sera dal Nord Stream 2, sempre nel Mar Baltico, a Sud-Est di Bornholm."Stasera i dipendenti del centro di controllo Nord Stream 1 hanno registrato un calo di pressione in entrambe le condutture del gasdotto. Le ragioni sono oggetto di indagine", ha fatto sapere con una breve nota la società di gestione.