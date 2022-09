GVS, Equita avvia copertura con Hold e TP a 6,8 euro

Equita

GVS

(Teleborsa) -hasu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety. Ilè stato fissato a, mentre la raccomandazione sul titolo è ""."GVS ha(end-markets resilienti, una profittabilità best-in-class e un forte track-record come consolidatore di mercato), ma pensiamo che il, con una crescita organica contenuta che difficilmente sosterrà un forte miglioramento dei margini come previsto dal consenso per il 2023", scrivono gli analisti, che reputano le attuali valutazioni "fair".Per il periodo 2021-25, Equita si aspetta unadel +10% CAGR, raggiungendo 497 milioni di euro nel 2025. Al netto delle vendite di mascherine monouso nel 2021, le proiezioni implicano un CAGR del 15%, di cui il 5% organico e il 10% da M&A già annunciate. Atteso anche undel 7% CAGR, raggiungendo circa 140 milioni di euro nel 2025, con un margine del 28,4%.