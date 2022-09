Relatech, valore produzione sale a 29,5 milioni in 1° semestre

Relatech

(Teleborsa) -, quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha chiuso ildel 2022 con unpari a 29,5 milioni di euro, in crescita del 111% rispetto al 30 giugno 2021, mentre il valore della produzione su base proforma si attesta a 31,6 milioni. La quota diè pari a 8,6 milioni, in crescita del 166%, ed è pari al 34% dei ricavi dalle vendite. La quota dei ricavi verso clienti esteri si attesta al 32% dei ricavi totali, in crescita del 42% in valore assoluto.L'è pari a 5,6 milioni di euro e risulta in crescita del 78% (al 22%). Ilè pari a 1,7 milioni di euro (3,2 milioni di euro un anno fa), mentre il risultato netto reported si attesta a 0,8 milioni di euro (2,5 milioni di euro un anno fa)."Ildel gruppo ha avuto unanel corso del 2022 con l'operazione di acquisizione di EFA Automazione a cui si sono recentemente aggiunte anche Venticento e Fair Winds Digital - ha commentato il- I dati pubblicati oggi sono il frutto di sinergie di ricavo e di costo che progressivamente hanno contribuito all'ulteriore miglioramento della marginalità del gruppo, alla base della crescita unitamente ad un'intensa attività di ricerca e sviluppo che insiste su di un robusto ecosistema di partnership scientifiche e tecnologiche".La Pal 30 giugno 2022 (calcolata come indebitamento finanziario al netto delle passività finanziarie e delle passività per diritti d'uso) risulta pari a 1,3 milioni di euro, con una liquidità di cassa pari a 14 milioni di euro rispetto a una posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 pari ad 1,7 milioni di euro (cassa) e liquidità di cassa pari a 11 milioni di euro.