Si muove in territorio negativo il comparto media dell'Italia (-1,49%), giornata in discesa per Class Editori

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

listino milanese

Mfe A

Mondadori

Mfe B

small-cap

Class Editori

Mondo TV

Monrif

(Teleborsa) - L'procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 6.001,1, in calo dell'1,49%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 235, dopo aver avviato le contrattazioni a 235.Tra le medie imprese quotate sul, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,95%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,41%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,18%.Tra ledi Milano, ribasso per, che tratta in perdita del 4,76% sui valori precedenti.scende del 3,17%.Calo deciso per, che segna un -2,37%.