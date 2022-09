Svas Biosana, ricavi semestrali a 44 milioni. Aumento costi pesa su margini

Svas Biosana

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan da dicembre 2021 e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie, ha chiuso ildel 2022 conpari a 43,8 milioni di euro, in incremento del +13,6% rispetto al 30 giugno 2021. A livello geografico, i ricavi sono stati realizzati per il 64% in(66% nel 2021) e per il 36% all'(34% nel 2021). I dati non includono i Ricavi proforma del gruppo Bormia, acquisito il 23 giugno 2022 con efficacia al 1 luglio 2022, che nel primo semestre del 2022 ha registrato ricavi per 6,5 milioni di euro.L'ammonta a 5,7 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto allo stesso periodo 2021 a causa dell'aumento dei costi delle materie prime che hanno assorbito l'effetto positivo derivante dall’aumento dei ricavi. L'è pari al 13% sui ricavi. L'è positivo per 1,72 milioni di euro (rispetto a 1,97 milioni di euro del 2021)."Siamo molto soddisfatti dei risultati relativi al primo semestre, che evidenziano larispetto ad ogni precedente esercizio, in un trend che permane in crescita - ha commentato l'- L'aumento consistente dell'inflazione ha impattato sui margini di redditività mentre ha avuto un effetto marginale sulle attività legate alla commercializzazione dei dispositivi. I risultati confermano le solide basi e la chiara visione strategica del gruppo ed un business model di successo"."Grazie anche alla quotazione, stiamoparticolarmente volatile - ha aggiunto - Siamo pertanto soddisfatti che il nostro impegno e la nostra determinazione abbiamo trovato riscontro nei dati presentati che siamo lieti di condividere con il mercato ed i nostri azionisti".Lacash negative per 25,3 milioni di euro, rispetto alla PFN cash negative di 17 milioni al 31 dicembre 2021, dovuta essenzialmente all'acquisizione del gruppo Bormia per 4,8 milioni e ad un assorbimento maggiore del capitale circolante imputabile alla volatilità riscontrata nella supply chain.