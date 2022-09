A.B.P. Nocivelli: valore produzione a 61,3 milioni, proposto dividendo

A.B.P. Nocivelli

(Teleborsa) - Il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022 dievidenzia unpari a 61,3 milioni di euro che si confronta con i 64,2 milioni al 30 giugno 2021.Il EBITDA ) è pari a 13,9 milioni, in crescita del 13,8% rispetto al 30 giugno 2021 (Euro 12,3 milioni) per effetto del miglioramento della marginalità sulle commesse eseguite nel corso dell’esercizio. L’EBITDA Margin si attesta di conseguenza intorno al 22,7% (19,1% al 30 giugno 2021).Il(EBIT) è pari a Euro 12,4 milioni, +10,6% rispetto al 30 giugno 2021 (Euro 11,2 milioni).di 9,6 milioni registra un incremento del 10,7%, rispetto al 30 giugno 2021 (Euro 8,6 milioni).Laè cash positive e pari a Euro 39,7 milioni (cash positive per Euro 31,5 milioni al 30 giugno 2021), con disponibilità liquide complessive per circa Euro 40,2 milioni (Euro 33 milioni al 30 giugno 2021), grazie alla buona generazione di cassa del business.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell’utile di esercizio, pari a Euro 9.200.639: lapari a Euro 0,049 per azione (circa Euro 1,5 milioni complessivi) e l’accantonamento a riserva della parte residuale dell’utile di esercizio.Loè previsto per il giorno 14/11/2022, con record date 15/11/2022 e pagamento 16/11/2022.