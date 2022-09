Borse europee in rosso. Vola ancora il gas, spread in area 250 punti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Pesano idopo le parole del presidente della BCE e di alcuni governatori della Fed che anticipano ulteriori decisi rialzi dei tassi. Sotto i riflettori ancora ladopo i danni ai gasdotti Nord Stream: ad Amsterdam il future ottobre sale del 12%Lieve calo dell', che scende a quota 0,9546. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,51%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,01%.Aumenta di poco lo, che si porta a +253 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,82%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,43%, vendite su, che registra un ribasso dell'1,41%; seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,11%. Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione dell'1,51%; sulla stessa linea, ilcrolla dell'1,55%, scendendo fino a 22.404 punti.di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento del 2,51%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,55%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,93%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,59%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,49%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,65%) e(+1,64%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,91%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,47%.In perdita, che scende del 4,85%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,81 punti percentuali.Tra ledi maggior peso:08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 80 punti; preced. 82 punti)11:00: Fatturato industria, mensile (preced. -0,2%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,6%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,4%; preced. -1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 443K barili; preced. 1,14 Mln barili).