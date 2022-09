Debole il mercato americano, sfuma il rimbalzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, dove sfuma il tentativo di rimbalzo intrapreso in avvio di seduta. Protagoniste ancora una volta le banche centrali ed i discorsi di alcuni esponenti della Fed che hanno confermato la determinazione della banca guidata da Jerome Powell ad andare avanti nella sua lotta contro l’inflazione.Sul fronte macroeconomico glima meno del previsto, mentre lead agosto sono balzate del 28,8% a sorpresa. Inoltre il Conference Board ha comunicato che l'indice direlativo al mese di settembre si è attestato a 108 punti, ben al di sopra del consensus.Tra gli indici statunitensi, ilarchivia la seduta con un leggero calo dello 0,43%, portando avanti la scia ribassista di sei cali consecutivi, avviata il 20 di questo mese; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che chiude a 3.647 punti.Sulla parità il(+0,16%); con analoga direzione, senza direzione l'(-0,2%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,76%),(-1,70%) e(-0,72%).Al top tra i(+1,74%),(+0,97%),(+0,86%) e(+0,66%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,83%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,75%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,57%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,31%.Al top tra i, si posizionano(+3,48%),(+3,04%),(+2,88%) e(+2,51%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,51%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,26%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,90%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,47%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,6%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1%; preced. -1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,14 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso -0,6%; preced. -1,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 213K unità)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%).