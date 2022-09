ENAC, Presidente e Direttore Generale alla 41a Assemblea ICAO

(Teleborsa) - Al via i lavori delladal“I lavori dell’Assemblea rappresentano un momento importante per definire le priorità del settore – commenta il Presidente ENAC– ed eleggere i componenti del Consiglio, l’organo che decide la politica per i successivi tre anni. L’impegno dell’ENAC e dell’Italia è per la costruzione di un comparto all’avanguardia tecnologica per consegnare alle nuove generazioni un’aviazione civile green e futuribile. Si tratta della prima AssembleaL’Assemblea Generale ICAO, organismo dell’ONU costituito da, si riunisce una volta ogni tre anni per elaborare la politica dell’Organizzazione ed eleggere i 36 membri del Consiglio, l’organo esecutivo, suddivisi in tre fasce che, per categoria di rilevanza, rappresentano i Paesi con una significativa storia industriale aeronautica e un’incisiva politica del trasporto aereo, al quale assegnare la“L’elezione dei componenti del Consiglio – affermaDirettore Generale ENAC e Presidente ECAC European Civil Aviation Conference, organizzazione pan- europea composta da 44 Stati membri - è un momento fondamentale: saranno loro a designare, nel prossimo novembre, il Presidente ICAO. La posizione di tutta l’Europa, rappresentata attraverso l'ECAC, è quella di confermare, come candidato unico europeo,attuale Presidente in carica e già Vice Direttore Generale ENAC”.Numerosi gli impegni nell’agenda dei vertici ENAC per consolidare i rapporti istituzionali. Inoltre, per promuovere l’Italia e le sue eccellenze, nella serata del 28 settembre, si terrà un’iniziativa organizzata dall’ENAC e dalla Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'ICAO, con il supporto di numerose aziende del settore tra cuiDurante le giornate del congresso alcuni degli Stati membri organizzeranno serate di gala e ricevimenti. Alla serata parteciperà ancheche terrà un concerto.