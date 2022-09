Gas, Cingolani: Italia ha raggiunto 90% stoccaggi

Snam

(Teleborsa) -Lo rende noto il Ministero della Transizione Ecologica."Un traguardo reso possibile dall'intenso lavoro portato avanti dal Governo in questi mesi, grazie anche adice il ministro della Transizione Ecologica,"Tale risultato - ha aggiunto - ci consente di puntare verso un obiettivo ancora più ambizioso, al quale lavoreremo nelle prossime settimane,così da garantire maggior flessibilità in caso di picchi sui consumi invernali". Intanto, l'Europa indaga sulle misteriose perdite del Nord Stream. Gli incidenti non hanno alcun impatto sulla fornitura di gas in Europa perché i collegamenti non sono attualmente in uso ma creano ugualmente tensioni sui mercati dell'energia.L'Ue ritiene che le perdite di questa settimana da due gasdotti sottomarini tra Russia e Germania "ma che si tratti di "un atto deliberato", ha dichiarato l'Alto commissario per la Politica estera dell'Ue,. Esprimendo "profonda preoccupazione" per le perdite di Nord Stream 1 e 2 e chiedendo un'indagine, Borrell ha dichiarato in un comunicato che "tutte le informazioni disponibili indicano che queste perdite sono il risultato di un atto deliberato".afferma il Cremlino dopo le accuse alla Russia di aver sabotato il gasdotto., intanto, si dice "se arriveranno dai Paesi europei". E' quanto afferma il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko, come riporta Ria Novosti.ha detto rispondendo a una domanda sulla possibile cooperazione della Russia con i Paesi europei nelle indagini sugli incidenti ai gasdotti Nord Stream.