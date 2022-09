Goldman rimane bullish su greggio: timori domanda nascondono sotto-investimenti

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ribadisce la propria, nonostante i recenti cali (con i prezzi al livello più basso dallo scorso gennaio) provati dal peggioramento dell'outlook a livello globale, con economie in rallentamento o già in recessione. "Un dollaro forte e le aspettative in calo della domanda rimarranno potenti- scrive la banca d'affari - Tuttavia, l'assetto rialzista strutturale dell'offerta - a causa della mancanza di investimenti, della bassa capacità inutilizzata e delle scorte - si è solo rafforzato,".Secondo gli economisti della banca, ci vorrebbe un duro atterraggio economico per giustificare un calo sostenuto dei prezzi. Sebbene riconoscano che il, con l'USD in rafforzamento, ritengono che la convinzione bullish di lungo termine sia solo rafforzata dai problemi sul lato dell'offerta a livello globale.Goldman Sachs ricorda infatti chequando l'embargo dell'UE entrerà in vigore insieme alla fine del rilascio delle Riserve Strategiche di Petrolio (SPR) coordinato a livello globale. Prendendo in considerazione il continuo rallentamento della crescita globale e i problemi della Cina con le politiche zero-Covid, la banca statunitensedestagionalizzato nel quarto trimestre del 2022 e nel 2023, tenendo conto degli aumenti necessari per la crescita della domanda e per il reindirizzamento del petrolio russo.