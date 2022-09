M&A, Orcel (Unicredit): abbiamo più valore da generare all'interno

Unicredit

(Teleborsa) - Oggi fare fusioni bancarie in Europa è particolarmente difficile, sia per il deterioramento del quadro economico, sia per i limiti imposti dalla regolamentazione. Lo ha spiegatodifrenando frena sul risiko bancario e sulla prospettiva di crescita esterna. "Unicredit e le acquisizioni? C'è moltissimo più valore da generare al nostro interno che facendo acquisizioni"."Per Unicredit - ha detto Orcel durante il congresso Uilca - il tema è abbastanza semplice: quando mi hanno nominato amministratore delegato la nostra capitalizzazione di Borsa era 17 miliardi. E noi quotavamo quasi a 20-25% del valore del nostro capitale, quindi di libro. Noi abbiamo moltissimo più valore da generare al nostro interno che facendo acquisizioni. Cioè non siamo al punto dove siamo talmente efficienti, talmente efficaci e la banca sta funzionando talmente bene che per creare più valore devo aggregare. Sono ancora molto lontano da quello, malgrado i progressi che abbiamo fatto tutti insieme. Quindi prima di deragliare o di ritardare o di mettere a rischio la nostra trasformazione con qualunque operazione ci pensiamo molto"."Non dico che la stagione sia tramontata o meno, ma ci sono fattori importanti da considerare - ha aggiunto il top manager -. Da un latoche rendono difficili le operazioni straordinarie. Dall'altro lato ci sono considerazioni regolamentari che rappresentano un ostacolo".