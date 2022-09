MFE, Giordani: valuteremo ogni opportunità per crescere in Europa

MFE

(Teleborsa) -(Mediaset) conferma la guidance sui costi per il 2022 a 1,8 miliardi di euro. Lo ha detto il, nel corso della conference call sui risultati semestrali aggiungendo che "se i ricavi pubblicitari dovessero peggiorare, siamo pronti ad adeguare i costi il più possibile"."Valuteremo tutte le opportunità per portare avanti la nostra strategia di crescita in Europa" - ha detto inoltre Giordani - senza rilasciare commenti nello specifico sulle notizie di stampa relative all'offerta presentata per il gruppo televisivo francese M6. "Siamo sempre più convinti della nostra strategia, saremo su tutti i dossier che ci consentono di crescere, non solo in Italia e in Spagna, ma anche al di fuori, è un nostro dovere".