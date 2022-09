MFE, ricavi semestre stabili. Conferma target 2022 positivi

MFE-MEDIAFOREUROPE

(Teleborsa) - Il Gruppoarchivia il primo semestre conconsolidati che registrano un lieve, ma significativo aumento a 1.388,5 milioni di euro rispetto ai 1.387,2 milioni del primo semestre 2021.Ilè positivo per 112,0 milioni di euro rispetto ai 198,7 milioni di euro dello stesso periodo del 2021. Ile` ancora una volta positivo per 84,6 milioni di euro. Nello stesso periodo dell’esercizio precedente l’utile ammontava a 226,7 milioni di euro anche per effetto della plusvalenza pro-quota di 86,7 milioni di euro generata dalla partecipata EI Towers (40%) attraverso la cessione di Towertel.consolidato al 30 giugno 2022 è pari a 630,7 milioni di euro in diminuzione rispetto agli 869,2 milioni di euro di inizio periodo.Lacaratteristica (free cash flow) è stata pari a 270,2 milioni di euro, un valore praticamente in linea con i 274,7 milioni di euro dell’ottimo primo semestre 2021.su durata e intensità del rallentamento economico mondiale - e dell’eurozona in particolare - indotto dal perdurante conflitto in Ucraina. Le previsioni dei principali studi di ricerca stanno progressivamente delineando possibili scenari recessivi per l’ultimo trimestre 2022 e per l’avvio del prossimo anno". Per il momento - spiega la società - ", il cui andamento nei prossimi mesi potrebbe comunque risentire di una prevedibile contrazione di spesa e consumi di imprese e famiglie per fronteggiare i rincari energetici. Pur in questo contesto, grazie al solido posizionamento editoriale, alla considerevole quota detenutanel mercato pubblicitario e alla capacità di adeguare tempestivamente i costi all'andamento della raccolta pubblicitaria,".