Ondata di vendite sulle piazze asiatiche. Alla deriva Tokyo

(Teleborsa) - Giornata nera per le principali borse asiatiche sulla scia dei cali messi a segno dai mercati americani dopo i commenti "hawkish" di alcuni membri della Fed che hanno fatto presagire ulteriori rialzi dei tassi USA. Il presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, ha avvertito che gli Stati Uniti si trovano di fronte a un "serio problema di inflazione", e il presidente della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, ha dichiarato che la banca centrale ha in programma "molte strette".La piazza diaffonda con una discesa del 2,20%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul mercato di, che continua la giornata in forte calo del 2,09%.Pesante la Borsa di(-2,5%); sulla stessa linea, depresso il mercato di(-2,97%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,43%; sulla stessa linea, in discesa(-0,9%).Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,46% rispetto alla seduta precedente. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,24%. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,42% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'tratta 0,25%, mentre il rendimento delè pari 2,74%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,8%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,4%)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,2 punti; preced. 49,5 punti)01:50: Indice Tankan, trimestrale (preced. 9 punti)02:30: PMI manifatturiero (preced. 51,5 punti).