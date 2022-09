Piazza Affari chiude in rosso, peggio delle altre Borse europee

Danieli

Renergetica

Arterra Bioscience

High Quality Food

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Tenaris

Hera

Iveco

CNH Industrial

Leonardo

Nexi

STMicroelectronics

Pirelli

Danieli

Sesa

Technogym

Ferragamo

Bff Bank

Mfe B

Webuild

Mfe A

(Teleborsa) -. A pesare sono le maggiori preoccupazioni rispetto a una recessione globale, mentre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato a. Sono inclusi ulteriori divieti all'importazione di prodotti russi, che dovrebbero privare Mosca di altri 7 miliardi di euro di entrate, e altri divieti all'esportazione di tecnologie strategiche utilizzate per le forze armate, come articoli per l'aviazione, componenti elettroniche e sostanze chimiche specifiche.Gli analisti continuano a non esprimere preoccupazione per il futuro governo italiano, mentre, il documento che il governo presenta alle Camere per aggiornare le previsioni economiche e finanziarie del DEF. "Per ora, riteniamo che la situazione resterà ragionevolmente stabile - ha commentato Azad Zangana, Senior European Economist and Strategist, Schroders - Non siamo eccessivamente preoccupati per l'Italia al momento dato che, a quanto pare, il partito principale ha intenzione di mantenere un approccio piuttosto conservatore".In mattinata sono arrivati a settembre, che hanno registrato nuovi cali e indicato un ampio deterioramento del quadro economico italiano. "Riteniamo ancora che, nonostante un probabile freno del settore manifatturiero, i servizi e le costruzioni potrebbero essere riusciti a generare una piccola espansione del PIL nel corso del 3T22 - ha commentato Paolo Pizzoli, Senior Economist di ING - Tuttavia, l'effetto congiunto della pressione dell’inflazione sui redditi disponibili e di un probabile indebolimento della produzione industriale a fronte di un raffreddamento degli ordini renderà".di, che ha chiuso l'esercizio 2021/2022 con un utile netto di 218,7 milioni di euro e un margine operativo lordo di 359,2 milioni di euro, migliore del 44% rispetto allo scorso esercizio, con una redditività interessante in rapporto al fatturato per entrambi i settori Plant Making e Steel Making.Tra leche hanno diffuso i risultati del primo semestre (che si muovono comunque con scambi limitati), si muovono in netto rialzo utile semestral e balza a 2,6 milioni di euro),(ricavi e redditività in aumento nel 1° semestre ) e primi sei mesi in miglioramento per ricavi e margini).Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,77%. Deciso balzo in alto dell'(+1,71%), che raggiunge 1.655,8 dollari l'oncia. Sessione euforica per il, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,46%.Lomigliora, toccando i +242 punti base, con un calo di 8 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento delpari al 4,56%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,36%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,30%, e resta vicino alla parità(+0,19%).Chiusura in frazionale ribasso per, con ilche lascia sul parterre lo 0,52%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 22.651 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,07%); sulla stessa tendenza, sulla parità il(+0,12%).Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,83 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,05 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,63 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,55 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+2,93%),(+2,50%),(+1,93%) e(+1,43%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,39%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,87%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,56%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,12%.di Milano,(+8,91%),(+3,11%),(+2,95%) e(+2,94%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,84%.Scende, con un ribasso del 3,56%.Crolla, con una flessione del 3,42%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,25%.