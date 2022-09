Poco mossa Wall Street, focus su Apple con outlook in peggioramento

Goldman Sachs

Apple

Biogen

Ocugen

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

energia

telecomunicazioni

informatica

Home Depot

Amgen

Nike

DOW

Apple

United Health

IBM

Wal-Mart

Biogen

Docusign

Illumina

Netflix

Apple

Qualcomm

Skyworks Solutions

Asml Holding Nv Eur0.09 Ny Registry

(Teleborsa) -che riporta una certa calma sui mercati statunitensi. Gli investitori si trovano sempre a valutare i rischi di un rallentamento (e recessione) globale, anche a causa delle scelte delle banche centrali. Nelle ultime 24 ore sono arrivate nuove parole di supporto al percorso di restringimento monetario della Banca centrale americana, senza che questo debba però per forza sfociare in una recessione.(FED di Minneapolis) ha dichiarato che "il ritmo dei rialzi è appropriato. […] Ci stiamo muovendo molto aggressivamente. C'è ancora molto restringimento [della politica monetaria] in programma.(FED di St. Louis) ha definito incoraggiante il fatto che le aspettative di inflazione siano al livello corretto, ma ha avvertito che la credibilità della banca centrale e del sistema basato sul definire un target di inflazione è a rischio se la FED non continuerà a dare risposte adeguate.(FED di Chicago) ha affermato che un contesto di tassi più duro "ci sarà per un po'", con i Fed Funds che potrebbero aumentare fino alla primavera del 2023."Mentre il mercato ha prezzato maggiori rischi di un esito da hawkish/recessione, le nostre stime implicano che, se la FED spingesse l'economia in recessione,", hanno scritto gli analisti diin una nota.Sul fronte macroeconomico, lenegli Stati Uniti sono cresciute oltre le attese nel mese di agosto. Sono invece tornate a calare le richieste diGli investitori si trovano anche a valutare l'indicatore della vendita di case in corso e le scorte settimanali di greggio in giacenza presso le imprese USA.Occhi puntati su, dopo che Bloomberg ha riferito che il colosso statunitense hadi ben 6 milioni di unità nella seconda metà di quest'anno. "Apple ha così tanti componenti che qualsiasi debolezza nella domanda di Apple ha un grande impatto a catena su molti ambiti, quindi anche chip, processing e vendite al dettaglio", ha affermato Patrick Armstrong, chief investment officer di Plurimi Wealth.Nel settore, spiccano le performance di(assieme al partner giapponese Eisai ha affermato che il loro farmaco sperimentale per l'ha rallentato drasticamente la progressione della malattia in uno studio) e(ha annunciato un accordo di licenza con la Washington University di St. Louis per sviluppare, commercializzare e produrre il suo)., che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 29.154 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 3.645 punti. Poco sotto la parità il(-0,32%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,30%.In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,08%),(+0,70%) e(+0,68%). Il settore, con il suo -1,18%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,69%),(+1,31%),(+1,18%) e(+1,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,65%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,25%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,06%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,78%.(+39,04%),(+4,62%),(+4,12%) e(+3,10%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,65%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,82%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,70%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,4%; preced. -1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 443K barili; preced. 1,14 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso -0,6%; preced. -1,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 213K unità).