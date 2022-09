RCA, Ivass: "Nel II trimestre prezzo medio cala a 353 euro (-2,1% su anno)

(Teleborsa) -Il prezzo medio effettivo dei contratti r.c. auto è pari a 353 euro, in riduzione del 2,1% su base annua. Rispetto al 2014, il prezzo si è ridotto di 135 euro (-27,7%). Il 50% degli assicurati paga meno di 316 euro e solo il 10% meno di 186 euro. Questo, in sintesi, il quadro che emerge dalIl differenziale dei premi tra le province di Napoli e Aosta è di 250 euro, in riduzione dell'11,4% su base annua. Rispetto al 2014, il differenziale si è ridotto del 47,9%; il tasso di penetrazione della scatola nera è del 21,2%, in lieve aumento rispetto all'anno precedente; il 14,4% dei rischi r.c. auto è assicurato da imprese c.d. dirette, che operano prevalentemente tramite telefono o internet; un assicurato di un'impresa diretta paga in media 317 euro contro i 359 euro di un assicurato presso imprese tradizionali; i portafogli delle imprese dirette presentano una maggiore presenza di assicurati del Centro e Nord-Ovest e una classe media di bonus-malus più alta rispetto alle imprese tradizionali.che considerano la riduzione delle tariffe Rc auto del 2,1% nel secondo trimestre dell'anno "del tutto insufficiente", e prevedono un aumento dei prezzi delle polizze a causa di inflazione e caro-energia."Si tratta di una riduzione delle tariffe davvero minima considerati due anni di pandemia che hanno prodotto limiti agli spostamenti e un crollo degli incidenti in Italia – afferma ili commentando i dati forniti oggi dall'Ivass –. Se pensiamo agli enormi profitti incamerati dalle imprese assicuratrici grazie alla pandemia, i prezzi delle polizze avrebbero dovuto subire un crollo verticale, ma così non è stato. Il trend nel settore Rc auto, inoltre, rischia di invertire la rotta, con le tariffe che potrebbero tornare a breve a salire per effetto di inflazione e caro-energia, così come annunciato dalle compagnie di assicurazioni. Una ipotesi che, oltre al danno, rappresenterebbe una beffa per milioni di assicurati"."Troppa grazia! Il dato positivo è che prosegue il calo dell'rc auto, ma certo si tratta di passi da lumaca. Anche se il confronto con il trimestre precedente è improprio perché risente della stagionalità, resta il fatto – commenta– che il prezzo scende da 353 euro e 40 centesimi del primo trimestre 2022 a 352 euro e 90 centesimi, insomma appena 50 cent, -0,14%. Un rallentamento nella discesa che speriamo non stia ad indicare una prossima inversione di tendenza".