Recordati, informativa sullo share buy-back

Recordati

gruppo farmaceuticoi

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 20 giugno 2022, in forza della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022, finalizzato all’acquisto di azioni Recordati da destinare a servizio dei piani di stock options rivolti al management del Gruppo già adottati dalla Società e dei piani di stock options o dei piani di incentivazione basati comunque su azioni, che dovessero essere approvati in futuro, ha reso noto di aver, dal 19 al 23 settembre 2022, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 38,0938 euro.Al 23 settembre, Recordati detiene 3.738.131 azioni proprie pari all'1,788% del capitale sociale.Intanto, a Milano, peggiora la performance delcon un ribasso dello 0,50%, portandosi a 37,63 euro.