Scuola, Pacifico (Anief): "Indennità fuori sede doveva prescindere da requisito temporale"

(Teleborsa) - Si è svolto questa mattinasul Decreto attuativo per l’attribuzione dell’. Una indennità che ha lo scopo di premiare la continuita` didattica. All'incontro con il Ministero ha partecipato, per il sindacato Anief,, segretaria generale del giovane sindacato, la quale ha evidenziato i limiti della normativa che si vuole imporre, senza contare che la previsione del decreto ministeriale doveva avvenire nelle more delle decisioni contrattuali che sono al momento in corso.Per ottenere l'indennità i questionenello stesso istituto senza aver presentato domanda di mobilita`, assegnazione provvisoria o cambiato sede. Un requisito temporale che non è stato ben accolto dai sindacati che avrebbero preferito estenderlo a tutti i lavoratori fuori sede. Lo stesso vale per l'indennità riconosciuta a chi presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori bassi degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica."E' giusto prevedere un ristoro per chi lavora lontano da casa, ma il nostro sindacato aveva proposto una specifica indennita` di sede che doveva riconoscere il sacrificio a tutti i lavoratori, docenti e ATA e a prescindere dagli anni di servizio nella scuola. Questa distinzione non ci può soddisfare", afferma, presidente del sindacato"Abbiamo esternato al Ministero la nostra contrarieta` nel prevedere un'indennita` che gratifichi solo chi non e` residente nella stessa provincia di lavoro e presta servizio da 5 anni nella stessa sede", commenta Pacifico, aggiungendo "senza contare che sara` escluso chi ha presentato domanda di trasferimento pur non avendolo ottenuto".