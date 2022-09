Teatro dell'Opera e AdR rinnovano partnership per ascoltare giovani talenti in aeroporto

(Teleborsa) - Grazie alla rinnovata partnership trala musica dei giovani talenti italiani torna a essere protagonista all'aeroporto diQuesta mattina la hall dell'area partenza del Terminal 1 si è trasformato in une tutt'altro cheper ilTra gli applausi dei tantissimi passeggeri, oltre 30 allievi, tra i 18 ed i 24 anni della classe superiore della Cantoria del Teatro dell'Opera di Roma, diretti dal Maestrohanno eseguito il "dal Nabucco e "Coro di Zingarelle" eda La Traviata, di Giuseppe Verdi; ed ancori" da Don Pasquale di Gaetano Donizetti; a suggellare la suggestiva esibizione ilda Turandot di Giacomo Puccini.Ad introdurre il concerto il presidente di Adr,, che si "è detto felice della collaborazione nuovamente con il Teatro dell'Opera di Roma, eccellenza della cultura della Capitale e dell'Italia. Abbiamo voluto riportare l'arte ed il talento al centrodell'Aeroporto, luogo universale di incontro, di sosta e di viaggio della comunità. Dopo aver installato le sculture del Parco archeologico di Ostia Antica ed opere di arte contemporanea, non poteva mancare il linguaggio più universale dell'arte: la musica. È un giorno importante e bello per il nostro aeroporto,dove la comunità internazionale si ritrova, per costruire bellezza ed emozioni", ha sottolineato il Sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma,iamo grati ad Adr per questa collaborazione importante che aiuta il nostro Teatro ad essere aperto e di tutti, al di fuori delle proprie mura, come dimostrato già con il concerto in battello sul Tevere. Il Teatro deve essere al centro della vita di tutti: e lo fa qui con la bellezza e l'arte dei giovani che saranno protagonisti di tre concerti, il prossimo dei quali vedrà esibirsi la "Fabbrica", scuola di formazione dei giovani talenti. Un rapporto quello con Adr fondato quindi sulla bellezza, sull'arte e i giovani talenti italiani, nel segno del futuro".