TPL, Mims: ok della Conferenza Unificata a 130 milioni di euro per Regioni e Province Autonome per servizi aggiuntivi

(Teleborsa) - La, che si è riunita oggi, ha dato l’intesa allo schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile,, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ripartiscetra le Regioni e le Province Autonome al fine di compensare, a seguito della rendicontazione, isostenuti dalle aziende del(TPL) per l’erogazione di servizi aggiuntivi durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, resi nel primo semestre del 2022.Sempre per il settore del TPL, con un altro schema di decreto del Ministro Giovannini, approvato dalla Conferenza Unificata, vengono assegnati al Comune di Rimini oltre due milioni di euro per la manutenzione dell’impianto filoviario Rimini-Riccione.