UBS, ulteriore volatilità in vista: potenziare posizioni difensive

(Teleborsa) - Dopo una prima metà dell'anno impegnativa e un terzo trimestre 2022 dominato dalla volatilità, il. UBS Wealth Management crede che i prossimi mesi costituiscano un ambiente in cui investire e diversificare, ma anche essere selettivi. In sostanza, non è un contesto in cui posizionarsi troppo pesantemente per un dato scenario a breve termine, ma uno in cui gli esperti ritengono chepossano migliorare il profilo rischio-rendimento dei portafogli complessivi per diventare più resilienti."Quando gli investitori si convinceranno che domanda e offerta stanno tornando in equilibrio, probabilmente si innescherà un rapido recupero - ha spiegato Mark Haefele, Chief Investment Officer di UBS GWM - Ne sono un esempio i rialzi brevi ma intensi registrati a luglio e a inizio settembre, che dimostrano come rimanere investiti sia l’unico modo per non farsi cogliere impreparati da una ripresa sostenuta. Nel nostro scenario di riferimento"."Ma l'inflazione core americana resta elevata, l'inverno è ormai alle porte in Europa e il prossimo mese si terrà il 20° Congresso nazionale del Partito comunista cinese: prosegue quindi l'incertezza circa il picco dei tassi d'interesse, il punto minimo degli utili e le prospettive dei prezzi dell'energia - ha aggiunto -. In questo contesto, rimaniamo investiti ma in modo selettivo e continuiamo a puntare su titoli difensivi, value, generazione di redditi, diversificazione e sicurezza".Per quanto riguarda la riallocazione intelligente all'interno delle asset class, con l'obiettivo di migliorare il profilo rischio-rendimento dei portafogli, UBS GWM consiglia di orientare i portafogli a favore deidell'attività economica.Nei mercati azionari puntano quindi sui. Nel reddito fisso privilegiano le obbligazioni di alta qualità e i titoli di credito più resilienti. Tra le valute preferiscono il franco svizzero e il dollaro statunitense. Anche le strategie di protezione del capitale possono conferire un taglio più difensivo ai portafogli.