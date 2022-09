Ue, la Commissione presenta il suo piano per un futuro senza amianto

(Teleborsa) - La Commissione ha presentato unper proteggere meglio le persone e l'ambiente dall'e garantire un futuro senza amianto. "L'amianto è una sostanza cancerogena estremamente pericolosa ancora presente in molti dei nostri edifici e causa di numerosi decessi evitabili nell'UE", si legge nella nota dell'esecutivo europeo.Ilcomprende unadal titolo "", che affronta il problema dell'amianto in modo globale, dal miglioramento di diagnosi e cure delle malattie causate dall'amianto fino all'identificazione e alla rimozione sicura dell'amianto e al trattamento dei relativi rifiuti. La Commissione ha presentato anche unadi modifica della, intesa a migliorare la protezione dei lavoratori riducendo significativamente il limite di esposizione professionale per l'amianto."Sebbene tutte le forme di amianto siano vietate nell'UE dal 2005, questa sostanza è ancora presente neglie rappresenta una minaccia per la salute, in particolare quando i materiali che la contengono vengono perturbati, con il conseguente rilascio di fibre che possono essere inalate, ad esempio durante le ristrutturazioni", sottolinea la Commissione che ricorda come il 78% deiriconosciuti negli Stati membri sia correlato all'amianto. "Se inalate, lepresenti nell'aria possono causare, ad esempio, mesotelioma e cancro ai polmoni, con un periodo medio di 30 anni tra l'esposizione e i primi segni della malattia", ha sottolineato.Lepresentate oggi fanno parte del pilastro relativo alladel piano europeo di lotta contro il cancro e contribuiranno agli obiettivi del Green Deal europeo, del piano d'azione "inquinamento zero" e del pilastro europeo dei diritti sociali.La Commissione invita tutte le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, le parti sociali e gli altri portatori di interessi ad accelerare l'azione per conseguire un'UE senza amianto per leattuali e future. La proposta di modifica della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro presentata dalla Commissione sarà discussa dal Parlamento europeo e dagli Stati membri; la Commissione, da parte sua, auspica una rapida approvazione. Una volta adottata, gli Stati membri avranno 2 anni di tempo per recepire le disposizioni della direttiva nella legislazione nazionale.