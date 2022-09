Astm, ricavi +37% nel primo semestre

(Teleborsa) - Nel corso del primo semestre 2022 il Gruppo, spinto dal settore autostradale, ha registrato ricavi totali pari a 1.570 milioni di euro, con un incremento di 427,7 milioni di euro (+37,4%).L’ EBITDA consolidato evidenzia una crescita di 131,7 milioni di euro (+41,5%), attestandosi su di un importo pari a 449 milioni di euro.Ildi pertinenza del Gruppo evidenzia una perdita di 94,7 milioni di euro.Al netto degli oneri relativi alla commessa Storstroem Bridge, l’EBITDA di Gruppo evidenzierebbe invece un incremento di circa 310 milioni di euro, attestandosi su un importo pari a circa 627 milioni di euro. Analogamente, il risultato netto di pertinenza del Gruppo, escludendo tali oneri straordinari, sarebbe pari a un utile di circa 82 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il dato del primo semestre del precedente esercizio.L’netto al 30 giugno 2022, pari a 5.346,9 milioni di euro (+27,2%), riflette i significativi investimenti sul corpo autostradale effettuati in Italia e in Brasile, nonché la riclassifica operata relativamente ad una quota parte dei crediti da subentro.