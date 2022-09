BiDigital torna in campo con un focus sulle opportunità della digital trasformation

(Teleborsa) - Torna dal vivo con la, dopo uno stop di tre anni a causa della pandemia. L'evento dedicato al mondo dell'innovazione, organizzato dain collaborazione con, piattaforma di innovazione del Gruppo Sella, resta uno dei punti di riferimento formativi per tutti i professionisti e gli appassionati di digitale.“L’innovazione digitale ci sta consentendo di sfruttare nuove opportunita` di business", spiega l’ad di BTREES Christian Zegna, aggiungendo "stiamo arricchendo i nostri servizi e ci stiamo espandendo in Italia per poter aiutare piu` da vicino imprese, enti e professionisti a compiere quel salto verso la digitalizzazione e la trasformazione tecnologica che sono ornai diventate imprescindibili".Anche questa edizione di BiDigital, completamente gratuita, mettera`del mondo del digitale con esperti del settore nell’ambito dell’innovazione, delle nuove tecnologie, della digital transformation e delle potenziali applicazioni nella nostra vita quotidiana. Si parlera` di, con testimonianze dirette e case study, social, marketing, comunicazione, startup, open innovation, Web3, Metaverso, nuovi business model, opportunita` per le imprese e coding. Special guest, speaker e formatore di temi dell’innovazione digitale per le imprese.Piu` died esperti per una giornata interamente dedicata ai temi dell’innovazione, del digitale e del futuro, che si svolgera` con il patrocinio della Citta` di Biella sabatonegli spazi del Lanificio Maurizio Sella a Biella.