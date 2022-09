Brilla il mercato americano, USA allarmati da situazione UK

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

Home Depot

Boeing

Walt Disney

Caterpillar

Apple

Biogen

Netflix

Illumina

Mercadolibre

Apple

Exelon

Qualcomm

Align Technology

(Teleborsa) -, con ilche mostra in chiusura un balzo dell'1,88%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da sei cali consecutivi, che ha preso il via il 20 di questo mese; sulla stessa linea, chiude in corsa l', che termina gli scambi a 3.719 punti. Ottima la prestazione del(+1,97%); con analoga direzione, in netto miglioramento l'(+1,77%).Ilha definito l'attuale gamma di obiettivi del FOMC "non abbastanza restrittiva" e ha affermato che la volatilità del mercato non è sufficiente per far desistere la FED dal suo attuale corso di inasprimento.Intanto, secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg, l'amministrazione Biden èe sta incoraggiando il team di Liz Truss a ridurre i tagli fiscali pianificati.Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+4,40%),(+3,18%) e(+2,81%).Al top tra i(+5,06%),(+4,58%),(+3,67%) e(+3,34%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,27%.(+39,85%),(+9,29%),(+7,73%) e(+7,52%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,27%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,17%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,17%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,99%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: PIL, trimestrale (atteso -0,6%; preced. -1,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 213K unità)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)15:45: PMI Chicago (atteso 52 punti; preced. 52,2 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59,5 punti; preced. 58,2 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 51,5 punti).