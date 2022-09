Caro energia, Legacoop: servizi a rischio senza revisione prezzi contratti

(Teleborsa) - Per le imprese cooperative che operanoA lanciare l’allarme sono le cooperative dei settori multiservizi -pulizie, servizi integrati, facility management- ristorazione collettiva e servizi ambientali di Legacoop Produzione e Servizi, che oggi hanno tenuto congiuntamente la loro assemblea nazionale a Roma presso la sede disottolineando che a rischio non c’è solo la tenuta del sistema imprenditoriale, ma servizi per la collettività che non possono essere sospesi – nonostante la perdita di marginalità per le imprese – in quanto essenziali, quali mense e servizi di pulizia e sanificazione in scuole, ospedali ed enti pubblici, così come le attività di raccolta e gestione dei rifiuti. Alle problematiche economiche si aggiunge, per le imprese, anche la difficoltà nel reperire personale, correlata al livello di reddito dei lavoratori nei servizi e a una trasformazione in atto nel mondo del lavoro che invoca maggiori tutele, buona flessibilità e strumenti di welfare aziendale per migliorare la qualità di vita di lavoratrici e lavoratori.- sottolineaResponsabile dei Settori Multiservizi, Ristorazione, Servizi Ambientali di Legacoop Produzione e Servizi - Le cooperative di lavoro nascono con l’obiettivo di creare occupazione e favorire il ricambio generazionale, è la nostra missione, ma da sola non può bastare. Il nostro sistema d’imprese dei servizi opera per lo più con bandi pubblici, fornendo al Paese servizi essenziali; non è sufficiente la contrattazione tra le parti per definire e sostenere gli aumenti salariali, senza il coinvolgimento su più livelli della pubblica amministrazione, della politica e delle scelte di governo sulle politiche di spesa pubblica e soprattutto senza un’idea definita e coerente di rapporto tra pubblico e privato. Auspichiamo che il nuovo Governo sui temi del lavoro, riparta da dove ci eravamo lasciati con il Governo Draghi: salario minimo agganciato ai CCNL più rappresentativi,