Generali, Maria Silvina Casullo eletta miglior agente 2022

Generali Assicurazioni

(Teleborsa) -ha premiato qualede La Caja, società assicurativa di Generali Argentina. La cerimonia di premiazione si è sviolta presso le Procuratie Vecchie, collocate nel cuore di Piazza San Marco a Venezia.La quarta edizione del Global Agent Excellence di Generaliprovenienti da tutte le business unit di Generali nel mondo. Le valutazioni hanno riguardato una serie di: la digitalizzazione, la relazione con i clienti e la capacità di attrarli e mantenere il rapporto in linea con la strategia Partner di Vita del Gruppo.Fra coloro che hanno ricevuto un riconoscimento anche gli agenti che hanno promosso le attività della, inclusa la raccolta fondi a sostegno delle famiglie vulnerabili e dell’integrazione dei rifugiati attraverso il lavoro."I 165.000 agenti di Generali sono consulenti di fiducia per milioni di clienti in tutto il mondo e, grazie alla loro capacità di innovare, Generali offre un eccellente livello di protezione, assistenza e prevenzione attraverso un'esperienza multicanale perfettamente integrataper soddisfarne le esigenze in rapido mutamento", ha sottolineato, Group CEO di Generali, aggiungendo " nostri agenti sanno che i clienti sono alla ricerca di un’assistenza efficace, personalizzata in base alle loro esigenze e fornita attraverso canali digitali o fisici"."Come parte del nostro piano strategico "Lifetime Partner 24: Driving Growth" - ha affermato - puntiamo a mantenere il primoposto nel Relationship NPS, un indicatore affidabile della soddisfazione dei clienti. I nostri agenti rimangono fondamentali per raggiungere questo obiettivo e per la nostra ambizione di aumentare il valore per i clienti ovunque operiamo, collocandoli al centro di tutto ciò che facciamo".