ILBE, accordo con WWPS da 21 milioni di euro per cessione diritti film

Iervolino and Lady Bacardi Entertainment

(Teleborsa) - ILBE (), società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, hainternazionale a WWPS, società di distribuzione american, diremake delle serie animate Arctic Friends e Puffins. I diritti di distribuzione in Italia restano in capo ad ILBE. Il valore dell'accordo è pari aper i tre film, della durata di 85 minuti ciascuno, di cui oltre la metà nel secondo semestre 2022 e la restante parte nel primo semestre 2023."L'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale nell'ambito dei prodotti animation rappresenta- ha commentato, presidente e fondatore di ILBE - Ritengo che anticipare gli altri attori del settore, e proseguire nella spinta all'innovazione per rispondere alle esigenze dei consumatori odierni, siano sempre le chiavi del nostro successo"."Nel caso specifico, continuare ad investire sui Puffins, serie che ha ricevuto un successo a livello mondiale e che ha visto il coinvolgimento di grandi artisti di fama internazionale, ci permette di, attraverso forme di linguaggio sempre all’avanguardia", ha aggiunto.